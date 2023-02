Pela primeira vez, Brasil não registra mortes por Covid-19 em 24 horas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com 697.674 vidas perdidas na maior tragédia sanitária de nossa história, o Brasil passou, neste domingo, as primeiras 24 horas sem registros de mortes pela doença. Neste domingo, 298 casos foram notificados no país.

Os dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A média móvel dos últimos sete dias, de acordo com as secretarias estaduais, foi de 45 óbitos e mais de 9.000 novos casos diários da doença.

Dados do governo mostram que 83% da população já tomou o imunizante contra a doença. São 175 milhões de brasileiros vacinados e 484 milhões de doses aplicadas no país. Viva a vacina. Viva a ciência.