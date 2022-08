Pedido da PF contra Bolsonaro é visto como provocação no STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na semana passada, a Polícia Federal pedir formalmente a Alexandre de Moraes, no STF, para indiciar Jair Bolsonaro por crimes cometidos durante a pandemia. O ministro encaminhou o relatório à PGR e só depois irá decidir sobre o pleito dos investigadores.

No STF, alguns ministros interpretaram o caso como uma provocação da corporação, que vive uma guerra interna entre facções de delegados governistas e de investigadores não alinhados ao aparelhamento do Planalto. O pedido de indiciamento de Bolsonaro, segundo jurisprudência do próprio Supremo, diz um ministro, não é um instrumento legal.

“Se a Polícia Federal tem provas de crimes de Bolsonaro, que encaminhe à PGR. O indiciamento não cabe e não serve para nada nesse caso. É uma provocação”, diz um ministro ao Radar.