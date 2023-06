Peça ‘Olga e Luiz Carlos – Um história de Amor’ estreia no Rio

Com Olga e Luiz Carlos – Uma História de Amor o documentarista Silvio Tendler retoma uma ideia surgida nos anos oitenta: contar a vida de Olga Benário e de seu encontro com Luiz Carlos Prestes.

Silvio, que trilhou longa trajetória no cine documentário retratando figuras como Jango, JK e Marighella, apresenta agora uma personagem feminina no teatro.

O espetáculo que estreia na Arena do Sesc Copacabana, com direção da encenação de Isabel Cavalcanti, e que está sendo filmado desde os ensaios, mostra algumas das situações vividas no período de seis anos em que Olga (Marianna Mac Niven) e Prestes (Julio Adrião) estiveram presos – ele no Brasil da ditadura Vargas e ela na Alemanha nazista, a partir da correspondência do casal.