PEC para baixar preço dos combustíveis é estelionato, diz Oriovisto

Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

Na sessão do Senado nesta terça, o vice-líder do Podemos, Oriovisto Guimarães, bateu pesado na proposta de Jair Bolsonaro para baixar o preço dos combustíveis.

Para o senador, a medida poderá dar um refresco durante as eleições, mas causará um estrago ainda maior no fim do ano, quando a realidade se impor aos brasileiros.

”Vamos dar subsidio para gasolina de carros de passeio, como Mercedes, por seis meses. O preço vai ser segurado artificialmente. Enquanto isso o dólar vai subir e, em 31/12/2022, o preço dos combustíveis vai voltar ainda mais caro. Não seria mais razoável dar subsidio ao diesel, aos caminhoneiros? O Senado não pode ser conivente com esse estelionato eleitoral”, disse o senador.

Oriovisto fez uma retrospectiva para mostrar exemplos de outros estelionatos eleitorais, nos quais o povo acreditou e depois pagou o preço, como o Plano Cruzado, do ex-presidente José Sarney, quando os salários foram congelados, e a paridade entre o dólar e o Real no governo de FHC, com o valor sendo segurado artificialmente.

“Temos que aprender com a história, pelo menos a mais recente. Não se deve enganar o povo e dizer que um beneficio temporário será para sempre”, disse.