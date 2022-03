PDT vai enfim inaugurar estátua de Leonel Brizola

A variante ômicron do novo coronavírus fez o PDT adiar a inauguração de uma estátua em tamanho real de Leonel Brizola, um dos fundadores do partido e um do pioneiros do trabalhismo no Brasil.

A estátua de bronze que custou 90.000 reais seria inaugurada em fins de janeiro na frente da sede do partido em Brasília. O evento seria em janeiro passado, mês que marcou o centenário de nascimento de Brizola.

A cerimônia iria coincidir com o lançamento da pré-candidatura de Ciro Gomes à presidência da República pelo PDT em janeiro, mas precisou ser postergada. O lançamento será agora no dia 1º de Maio, Dia do Trabalho.