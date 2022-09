PDT injeta mais R$ 10 milhões do fundão eleitoral na campanha de Ciro

O PDT injetou mais 10 milhões de reais do fundão eleitoral na campanha de Ciro Gomes ao Palácio do Planalto. Os valores foram repassados na última segunda-feira, de acordo com registros do TSE. Até o início desta semana, a campanha tinha despesas contratadas acima do valor das receitas, mas isso mudou com o aporte recente de recursos.

A campanha do pedetista já arrecadou até o momento, entre repasses do partido e doações, 26,074 milhões de reais. As despesas contratadas até agora foram de 20,5 milhões de reais.

A maior parte da receita da campanha (99,7%) é justamente oriunda de recursos repassado pelo partido. O financiamento coletivo levantou apenas 68.607 reais e as doações de pessoas físicas totalizaram 6.262 reais.