PDT de Ciro Gomes irá ao STF para impedir indulto de Bolsonaro a Silveira

O PDT irá ao STF nesta sexta protocolar uma ação direta de inconstitucionalidade contra o indulto concedido por Jair Bolsonaro a Daniel Silveira.

A informação foi confirmada ao Radar pelo presidente do partido, Carlos Lupi. Segundo o cacique, a concessão da graça pelo presidente a um aliado seu fere o caráter de imparcialidade e impessoalidade que regem o Estado brasileiro.

Para Lupi, Bolsonaro, ao dar guarida a Silveira, torna-se cúmplice dos crimes do deputado contra o Supremo e as instituições.

“Nosso jurídico entrará amanhã com uma ação direta de inconstitucionalidade, tendo em vista a cumplicidade do ato do presidente na proteção de alguém de suas relações pessoais, o que afronta o caráter da imparcialidade e impessoalidade”, disse.

Pelas redes, Ciro Gomes, que é o presidenciável do PDT, disse que Bolsonaro busca desestabilizar as instituições para acelerar a “marcha do golpe”. Ele chamou o indulto de desatino e reforçou o desejo do partido de ir ao STF contra a medida.

“Acostumado a agir em território de sombra entre o moral e o imoral, o legal e o ilegal, Bolsonaro acaba de transformar o instituto da graça constitucional em uma desgraça institucional. Tenta, assim, acelerar o passo na marcha do golpe. Mas não terá sucesso”, disse.