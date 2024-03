Paulo Preto diz ao BC que tem 31 milhões de dólares no exterior

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Investigado no passado por supostamente atuar como operador do PSDB, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, declarou ao Banco Central possuir 31 milhões de dólares no exterior.

Por ter feito a declaração fora do prazo da autoridade monetária, o ex-diretor da Dersa em gestões tucanas levou uma multa do BC de 25.000 reais. Ele recorre para tentar não pagar a quantia.