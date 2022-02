Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Gilberto Kassab se reuniu com Paulo Hartung, que deve confirmar sua filiação ao PSD. O ex-governador do Espírito Santo deve ser candidato ao Senado. Hartung, no entanto, só vai falar sobre esse assunto mais para frente.