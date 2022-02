Paulo Guedes vê viagem de Bolsonaro à Rússia como ‘gol contra’ na OCDE

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A ida de Jair Bolsonaro à Rússia dividiu o governo. O chanceler Carlos França defende a visita. Já Paulo Guedes disse a Jair Bolsonaro, segundo interlocutores do governo, que a agenda é uma “fria” e um “gol contra” o projeto do Planalto de entrar na OCDE.

Guedes também ponderou com França sobre a falta de visão do Itamaraty. “É a pior hora possível. Imagina se o Putin resolve invadir a Ucrânia com o presidente ao lado”, disse. França assumiu o risco.