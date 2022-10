Paulinho da Viola completa 80 anos em novembro e ganha homenagem do MPB4

O ícone da Portela, Paulinho da Viola, está prestes a completar 80 anos e diversas vezes fez parte do repertório do MPB4 — que já está na estrada há quase seis décadas. Uma das pérolas do sambista é um clássico do grupo carioca, que voltará a ser interpretada a partir desta terça, no Teatro Prudential, no Rio de Janeiro.

O cantor Aquiles interpretou a composição de Paulinho, “Sinal Fechado”, com Ruy Barbosa, falecido em 2018. Agora, a canção vai voltar ao repertório em dueto com Dalmo Medeiros. De acordo com Aquiles, a música foge do estilo principal do compositor portelense pois não é um samba.

“A música sempre emocionou o público e, com certeza, vai continuar emocionando”, prevê o vocalista do MPB4.