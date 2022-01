Paulinho da Força encontra Alckmin e formaliza convite de filiação

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente do Solidariedade Paulinho da Força oficializou nesta segunda-feira o convite para que Geraldo Alckmin se filie ao partido. O ex-governador de São Paulo está sem legenda desde que deixou de vez o PSDB — já sondado por siglas como PSD e PSB, o ex-tucano é cotado para ser vice de Lula.

“Já tínhamos conversado sobre a filiação no ano passado, e hoje oficializei esse convite. Falamos sobre economia, crescimento do Brasil, do emprego, de renda e combate ao crescimento da miséria”, disse Paulinho da Força ao Radar.