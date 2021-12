Patamar de mortes de crianças não exige decisão emergencial, diz Queiroga

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta quinta que o patamar de mortes de crianças por Covid-19 no Brasil ainda é baixo e não enseja a tomada de ‘decisões emergenciais’ ou celeridade para a liberação da vacinação para crianças a partir de cinco anos de idade.

A Anvisa liberou no último dia 16 a aplicação para a faixa etária entre cinco e 11 anos, mas a decisão de começar a vacinação encontra resistência do governo de Jair Bolsonaro por supostamente ferir a liberdade dos pais de escolherem imunizar ou não seus filhos.

Queiroga tem verbalizado que concorda com a tese do chefe. Ele disse que quer ouvir os pais e que a vacinação de crianças neste momento não levaria em conta “evidências científicas” baseadas no número de casos e mortes nessa faixa etária.

Nesta quinta, ele falou com jornalistas em Brasília e exibiu um gráfico impresso em uma folha de papel com dados sobre casos e óbitos de crianças de cinco a 11 anos entre março do ano passado e novembro deste ano. No total, segundo os dados apresentados pelo ministro, foram 308 mortes, das quais 163 no período em 2020 e 145, em 2021.

“Felizmente, o número de óbitos nessa faixa etária é baixo. Isso quer dizer que nós não devamos nos preocupar? Claro que não, mas mesmo que as vacinas começassem a ser aplicadas amanhã, isso não teria o condão de resolver o problema de forma retrospectiva, não é? Os óbitos em crianças estão absolutamente dentro de um patamar que não implica em decisões emergenciais”, disse.

Ele disse que a pasta chamou uma audiência pública sobre o assunto antes de uma decisão final. “O lugar de discutir esses temas é o Ministério da Saúde. A consulta pública visa ouvir a sociedade. Isso não é uma eleição, não é para opinião de ‘grupo de zap’, como estão falando por aí. Queremos ouvir a sociedade, incluindo os especialistas”, disse.