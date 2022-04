Pastores suspeitos de lobby iam ao MEC ‘fazer oração’, diz chefe do FNDE

Ouvido por senadores da Comissão de Educação do Senado nesta quinta, o chefe do FNDE, Marcelo Lopes da Ponte, confirmou que os pastores suspeitos de cobrarem propina para liberar verbas do Ministério da Educação a prefeitos participavam de reuniões técnicas da pasta mesmo sem terem cargos no governo de Jair Bolsonaro.

Ao senador Randolfe Rodrigues, o burocrata deu sua versão sobre o que a dupla de pastores fazia nas reuniões técnicas da pasta sobre verbas. “Eles faziam alguma fala, uma oração, nada mais além disso que eu tenha percebido”, disse.

O presidente do FNDE foi convidado pela comissão devido a denúncias de que dois pastores evangélicos, Gilmar Santos e Arilton Moura, pediram propina a prefeitos em troca da liberação de recursos do fundo.