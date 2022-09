Pastor bolsonarista fará campanha contra Lula e o PT no 7 de Setembro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Silas Malafaia será um dos pastores evangélicos que participará nesta quarta do ato em comemoração ao 7 de Setembro na praia de Copacabana, na zona sul do Rio.

Como o Radar tem noticiado, a tradicional parada militar no centro da cidade foi cancelada nos moldes em que ela costuma ocorrer para dar lugar a um ato na praia de Copacabana. O objetivo é juntar apresentações militares com uma manifestação civil de apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro.

Durante a tarde, aliados de Bolsonaro discursarão no alto de carros de som posicionados na orla. Malafaia contou ao Radar que não atacará o STF ou o ministro Alexandre de Moraes, alvos frequentes do presidente. O pastor aproveitará o momento para reforçar a campanha contra Lula que ele tem empreendido nas redes.

“Na minha fala, eu vou jantar PT e Lula, pode ter certeza de que vou botar para quebrar contra esses caras. Não quero saber de Alexandre de Moraes e STF, não”, disse.