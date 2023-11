Passeio ou revolução? O que um grupo de bolsonaristas foi fazer nos EUA

Com feriadão prolongado no Congresso, nove parlamentares bolsonaristas, liderados por Eduardo Bolsonaro, decidiram viajar aos Estados Unidos para, segundo eles, “denunciar ao mundo o que está acontecendo no Brasil”.

O alegre passeio foi registrado em vídeo, quando a excursão passava por Washington DC. As imagens registram o evidente “sacrifício” das excelências durante essa missão internacional nos Estados Unidos. Mas Eduardo faz questão de reforçar essa “entrega” dos bolsonaristas pelo povo brasileiro e para denunciar um tal Estado de abuso de autoridade no país.

“Estamos cientes das manifestações que estão ocorrendo no Brasil”, diz Eduardo sem citar os fenômenos a que se refere, já que as manifestações bolsonaristas revelaram-se um fiasco. “Na Câmara, como teve esforço concentrado na semana passada, a gente está aproveitando esse feriado de 15 de novembro pra estar aqui trabalhando também pensando em representar você”, segue o deputado.

Também presente na missão, Magno Malta reforça o apelo revolucionário da comitiva nos Estados Unidos. “Lutem aí que nós estamos lutando aqui”, diz o senador em evidente estado de sofrimento.

Como o país vive em evidente estado de normalidade, com as instituições funcionando sem ameaças democráticas, a missão internacional dos bolsonaristas só pode ser vista mesmo como um passeio. O Radar vai acompanhar as prestações de contas dos parlamentares para conferir se esse heroico feriado foi pago com dinheiro público e apresentará aos leitores a fatura.