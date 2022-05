Passeio de jet ski de Bolsonaro inspira Ciro Gomes na campanha

Com o brasileiro sofrendo para abastecer o tanque do carro com o preço dos combustíveis, Jair Bolsonaro decidiu esbanjar num passeio com um jet ski da Marinha no Lago Paranoá no fim de semana, em Brasília.

Ciro Gomes não perdeu a oportunidade, diante da imagem do presidente “curtindo a vida adoidado”, enquanto milhares de brasileiros passam o dia na luta para tirar o sustento de aplicativos, fazendo entregas ou transportando passageiros.

“Bolsonaro curtindo a vida adoidado ao lado dos ricaços de Brasília, que não pagam um centavo de IPVA por terem lanchas e iates. Já o entregador com sua moto, paga. Como diz o ditado, ‘diga-me com quem andas…’”, escreveu Ciro Gomes.

O presidenciável pedetista lembrou que o jet ski e as lanchas — como as vistas no passeio bolsonarista — não pagam imposto no Brasil. Já o entregador de aplicativo, com sua moto, paga. Ciro, como se sabe, defende a criação desse imposto e de outros para gerar receita no governo a partir das classes mais privilegiadas do país.