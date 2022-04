O fim de Pazuello (um manda, outro obedece) no governo Bolsonaro

Ex-ministro da Saúde investigado pela gestão negligente do governo no combate à pandemia de Coronavírus, Eduardo Pazuello foi exonerado nesta quinta-feira do cargo em que estava pendurado no Palácio do Planalto.

Sob a gestão de Pazuello na Saúde, o governo estimulou o tratamento precoce, levando a brasileiros doentes remédios sem eficácia contra a Covid-19. Em Manaus, pessoas morreram sem oxigênio nos hospitais. As vacinas que salvam vidas foram compradas com atraso e contratos do ministério viraram alvos de denúncias de corrupção na CPI da Pandemia.