Partidos têm até hoje para registrar candidatos; até agora, foram 390 mil

Acaba nesta quinta-feira o prazo para que partidos, federações ou coligações apresentem à Justiça Eleitoral o registro das candidaturas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador nas eleições municipais deste ano, que acontecerão nos dias 6 e 27 de outubro.

Até as 21h19 desta quarta-feira, as legendas haviam registrado 390.681 candidatos em todo o país, sendo 363.839 deles para as Câmaras de Vereadores, 13.371 para prefeitos e 13.409 para vice.

A quantidade total de candidaturas era 29,9% menor que as 557.678 de 2020, ano que registrou o recorde na história das eleições brasileiros. A atualização dos dados no sistema de divulgação do TSE ocorre a cada 30 minutos.

As inscrições das fichas de quem vai enfrentar as urnas podem ser feitas até as 8h, por transmissão via internet, ou até as 19h, em mídia entregue presencialmente nos juízos eleitorais. Todos os pedidos de registro de candidatura deverão estar julgados até 16 de setembro, 20 dias antes do primeiro turno.