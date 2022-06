Partidos fecham acordo sobre itens do plano de governo de Lula

O coordenador do plano de governo de Lula, Aloizio Mercadante, anunciou há pouco que os representantes dos sete partidos que irão compor a coligação “Vamos Juntos pelo Brasil” fecharam um acordo sobre os itens das diretrizes do documento que vai nortear a campanha do petista.

Durante dois dias de reuniões, a comissão com membros do PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede e Solidariedade analisou as 124 emendas apresentadas por todos os partidos ao texto-base original, que veio a público na semana passada.

Agora, um novo documento será consolidado com as atualizações acordadas entre as legendas e será encaminhado para ajustes finais dos dirigentes partidários, de Lula e do seu candidato a vice, Geraldo Alckmin.

Esse texto, por sua vez, deverá ser lançado na semana que vem, em um evento em São Paulo, com a participação dos dois, de presidentes das siglas da futura coligação, intelectuais, representantes da sociedade civil, movimentos sociais, centrais sindicais e ambientalistas.

As diretrizes programáticas então serão colocadas em um plataforma virtual de participação social, que também será apresentada no evento.