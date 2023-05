Partidos de esquerda se unem para mudar marco fiscal de Haddad

Inaugurando uma espécie de “oposição governista” na gestão de Lula, os partidos de esquerda realizaram recentemente um fórum para discutir formas de pressionar Fernando Haddad a modificar a proposta de marco fiscal apresentada ao Congresso.

O evento teve a participação de caciques do PSB, PT, PDT, PSOL, PV, PCdoB e Rede. Ao tratar do projeto de Haddad, os caciques decidiram “trabalhar contra o retrocesso na capacidade de investimento do governo”. Em outras palavras, vão atuar para minar os dispositivos lançados no texto por Haddad para moderar o apetite da esquerda aos cofres públicos.

“Não podemos concordar em nenhum momento com a hipótese de ter redução em saúde e educação, isso seria impensável”, diz Carlos Siqueira, do PSB.