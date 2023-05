Partido de Bolsonaro deu 30 votos a favor do arcabouço fiscal; veja lista

O texto-base do projeto do novo arcabouço fiscal foi aprovado na noite desta terça no plenário da Câmara por 372 votos a 108. Dentro do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, o placar foi de 60 contra e 30 a favor. Outros sete deputados não participaram da votação.

O resultado já havia sido previsto na semana passada pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto, que estimou em 25 a 30 os votos favoráveis ao projeto do governo Lula. O motivo seria que vários parlamentares dependem do Executivo por serem de estados mais dependentes dos recursos do Orçamento da União, principalmente do Nordeste.

Na prática, no entanto, apenas 13 dos 30 deputados do PL que votaram “sim” são do Nordeste, enquanto dez são do Sudeste.

Veja a seguir os nomes dos deputados da sigla que ajudaram a aprovar o novo arcabouço fiscal:

Adilson Barroso (PL-SP)

André Ferreira (PL-PE)

Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP)

Cap. Alberto Neto (PL-AM)

Daniel Agrobom (PL-GO)

Detinha (PL-MA)

Domingos Sávio (PL-MG)

Fernando Rodolfo (PL-PE)

Filipe Martins (PL-TO)

Giacobo (PL-PR)

Icaro de Valmir (PL-SE)

João Maia (PL-RN)

João Carlos Bacelar (PL-BA)

Jorge Goetten (PL-SC)

Josimar Maranhãozinho (PL-MA)

Junior Lourenço (PL-MA)

Júnior Mano (PL-CE)

Luciano Vieira (PL-RJ)

Luiz Carlos Motta (PL-SP)

Matheus Noronha (PL-CE)

Pastor Gil (PL-MA)

Roberto Monteiro (PL-RJ)

Robinson Faria (PL-RN)

Rosângela Reis (PL-MG)

Samuel Viana (PL-MG)

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)

Tiririca (PL-SP)

Vermelho (PL-PR)

Vinicius Gurgel (PL-AP)

Yury do Paredão (PL-CE)