Parque dos Lençóis Maranhenses se torna patrimônio natural da humanidade

A Unesco decidiu conceder o título de Patrimônio Natural da Humanidade ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, área protegida no Nordeste brasileiro. A decisão foi anunciada há alguns minutos, durante a 46ª Sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, em Nova Délhi, na Índia.

Em Paris para participar da abertura dos Jogos Olímpicos e de outras agendas, entre elas o ministro do Turismo, Celso Sabino, comemorou a decisão, a primeira do tipo no atual governo Lula. Na capital francesa, ele se reuniu, por exemplo, com a representante do Brasil na agência da ONU, a embaixadora Paula Alves de Souza, nesta quinta-feira.

“Poucos minutos atrás saiu a confirmação da coroação desse trabalho que foi feito pelos nossos técnicos. Lençóis Maranhenses é um patrimônio agora reconhecido mundialmente. Nós, que já conhecemos, sabemos da beleza incomparável, inigualável, desse parque que é administrado pelo nosso ICMBio”, declarou Sabino ao Radar, por telefone.

Para o ministro, o título “vai fortalecer o turismo na região”.