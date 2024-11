Parlamentares sul-americanos: Brasil é alvo de ameaça global à democracia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Parlamentares da Argentina e do Chile afirmam que a revelação de um plano de militares bolsonaristas para assassinar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, do STF, faz parte de um contexto global de ataques diretos à democracia.

Essas ameaças, segundo o grupo de 22 parlamentares argentinos e sete chilenos, partem de “movimentos antidemocráticos” que desafiaram as instituições de diversos países.

“Como demonstraram as recentes eleições ao redor do mundo, esses desafios são reais e exigem vigilância constante e respostas coordenadas”, afirmam os deputados e senadores em declaração entregue à Comissão de Defesa da Democracia do Senado.

Os congressistas da Argentina e do Chile defenderam que as conclusões da CPMI do 8 de Janeiro sejam consideradas para a apresentação de denúncias pelas autoridades competentes – notavelmente, a Procuradoria-Geral da República (PGR) – “fortalecendo o estado de direito e enviando uma mensagem clara de que atos contra a democracia não serão tolerados”.

“Hoje reafirmamos nossa aliança com os parlamentares brasileiros na construção desta articulação internacional em defesa da democracia”, afirmam os parlamentares sul-americanos.

Continua após a publicidade

Assinam a “Declaração Internacional de Compromisso Parlamentar com a Democracia” os seguintes congressistas:

Argentina

Senador Eduardo de Pedro

Senadora Nora del Valle Giménez

Senadora María Eugenia Duré

Senador Antonio Rodas

Senadora Alicia Kirchner

Senadora María Inés Pilatti Vergara

Senador Fernando Salino

Senador Marcelo Lewandowski

Senadora Juliana di Tullio

Senadora Cristina López

Senador José Miguel Ángel Mayans

Senadora Silvia Sapag

Senadora Anabel Fernández Sagasti

Senador Jesús Fernando Rejal

Senadora María Teresa Margarita González

Senador Mariano Recalde

Senador Oscar Parrilli

Senadora Lucia Corpacci

Senador Jan Manzur

Senador José Emilio Neder

Senadora Sandra Mendoza

Senador Sergio Uñac

Chile

Senadora Isabel Allende

Deputado Tomás de Rementería

Deputada Karol Cariola

Deputado Gonzalo Winter

Deputado Jaime Naranjo

Deputado Juan Santana

Deputado Vlado Mirosevic