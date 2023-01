Parlamentares que mentem sobre golpe serão responsabilizados, diz Lira

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Arthur Lira participou nesta segunda de um evento ao lado de Ricardo Cappelli, o interventor da Segurança do Distrito Federal nomeado pelo governo após os ataques bolsonaristas do dia 8.

O presidente da Câmara prometeu agir contra os deputados eleitos que espalham fake news nas redes tentando negar a tentativa de golpe e a quebradeira realizada nas sedes dos poderes em Brasília.

“Todos viram. As cenas são terríveis, violentas, gravíssimas… Parlamentares que andam mentindo com vídeo, dizendo que houve inverdades nas agressões que a Câmara sofreu no seu prédio, serão chamados à responsabilidade”, disse Lira.

Um dos parlamentares que espalharam mentiras nas redes, dizendo que a quebradeira bolsonarista “não era verdade”, é o deputado Abilio Brunini, do PL de Jair Bolsonaro.

Falando sobre a agenda com Lira, o interventor do DF prometeu atuar para evitar que novos episódios ocorram: “Tomaremos todas as medidas para fortalecer a segurança das instituições”.