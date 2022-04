Parlamentares acionam TCU contra a compra de ônibus escolares pelo MEC

O senador Alessandro Vieira e os deputados Tabata Amaral e Felipe Rigoni foram ao TCU representar contra a realização de uma licitação do FNDE, o fundo nacional da educação, para a compra de 3.850 ônibus escolares com suspeitas de superfaturamento.

O leilão está marcado para esta terça-feira e envolve um gasto de 2,045 bilhões de reais. Segundo reportagem do jornal Estadão, há a possibilidade de compra de veículos no valor de 480.000 reais quando seu preço de mercado seria em torno de 270.000 reais.

Os parlamentares pedem o cancelamento do certame e a possível responsabilização dos gestores do fundo, que é vinculado ao Ministério da Educação. “Diante disso, inquestionável a necessidade de apuração do referido caso pelos órgãos de controle para verificação de possível irregularidade no processo licitatório, possibilidade de enriquecimento ilícito de agentes privados, risco de desvio de dinheiro e atuação, no mínimo, negligente, do titular da Pasta que autorizou referida licitação por meio de assinatura de despachos oficiais”, diz a representação enviada ao tribunal de contas.