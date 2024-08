Pará saltou 20 posições no ranking do Ideb para o ensino médio

O ensino médio da rede estadual do Pará saltou 20 posições no ranking nacional de 2023 do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o Ideb, divulgado nesta quarta-feira pelo MEC, na comparação com a edição de 2021. Com um crescimento de 1,3 ponto, o estado avançou da 26ª colocação, a penúltima entre as 27 unidades da Federação, para a 6ª, empatada com o Piauí, com a “nota” 4,3.

O governador Helder Barbalho comemorou o resultado, que, segundo ele, foi o maior crescimento já registrado na história do Ideb na etapa do ensino médio. Para ele, o avanço é “fruto do trabalho extraordinário feito por milhares de pessoas, profissionais da educação, professores e professoras, da comunidade escolar, do envolvimento das famílias, de cada aluno e aluna”.

“Graças a todos, hoje certamente é um dos dias mais marcantes dos seis anos que eu estou como governador. Queria muito agradecer a Deus por tudo que tem nos permitido viver juntos. Agradecer a Deus por esse momento muito especial, esse dia histórico para a educação pública do nosso estado”, comentou.

A Secretaria de Estado de Educação atribuiu o crescimento à aquisição de materiais didáticos, intervenções pedagógicas, reforço escolar e inserção de componentes curriculares inovadores. E também aos programas “Bora Estudar”, que premiou 19.000 estudantes com cheque de 10.000 reais em material de construção, e “Escola que Transforma”, que recompensa servidores das escolas que atingem metas estabelecidas.