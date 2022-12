Pará reduz desmatamento em 2022, mas ainda lidera ranking na Amazônia

Apesar de figurar no topo do ranking dos estados que mais desmatam na região da Amazônia Legal, o Pará foi o que mais reduziu a área desflorestada em 2022 em relação ao observado no ano passado.

Segundo dados do Prodes, o sistema do INPE que monitora a Amazônia com satélites da Nasa, o estado governado por Helder Barbalho (MDB) desmatou 4.141 quilômetros quadrados entre agosto de 2021 a julho de 2022. O volume representa uma queda de 26% (ou 1.097 quilômetros quadrados) em relação aos 5.238 quilômetros quadrados destruídos nos 12 meses imediatamente anteriores.

No computo geral, toda a região da Amazônia Legal teve queda de desmatamento no período, de 11,3%, segundo o Prodes. Dos nove estados do território, o Amazonas foi o único que teve aumento na derrubada de áreas verdes de 2021 para 2022. Houve alta de 13% no período, com 2.607 quilômetros quadrados de árvores derrubadas mais recentemente.

Barbalho apoiou a eleição de Lula à Presidência e, nesta quarta-feira, o grupo de trabalho de Meio Ambiente do gabinete de transição do próximo governo reconheceu a queda no desmatamento no último ano, algo que surpreendeu diante das ações da gestão de Jair Bolsonaro, mas ressaltou que no total dos últimos quatro anos, o desmate atingiu 45.000 quilômetros quadrados, área equivalente à do Estado do Rio de Janeiro.