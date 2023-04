Para o MP eleitoral, TSE deve tornar Bolsonaro inelegível

O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer ao TSE nesta quarta em que se posiciona a favor do pedido de inelegibilidade de Jair Bolsonaro.

O órgão considera que há indícios de abuso de poder político nos ataques do ex-presidente ao sistema eleitoral e às urnas eletrônicas durante uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada no ano passado.

O parecer do MPE agora será juntado ao caso e será analisado pelos ministros do TSE que irão julgar Bolsonaro. Ele é mais um passo no processo que pode resultar na exclusão de Bolsonaro do processo eleitoral pelos próximos oito anos.