Para MP no TCU, Lula não poderá ficar com relógio Piaget após o mandato

Na representação em que pediu que o TCU obrigue o ex-presidente Jair Bolsonaro a fazer a “devolução imediata” de todos os presentes recebidos por ele durante seu mandato, o representante do Ministério Público junto ao tribunal defendeu que o presidente Lula também tenha que devolver o relógio um relógio Piaget supostamente avaliado em 80.000 reais quando deixar o Palácio do Planalto.

“Cabe notar que é de conhecimento que caso semelhante foi submetido a essa Corte, porém com outro gestor: o Excelentíssimo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar de um senador ter enviado representação ao TCU pedindo para que o órgão investigue um presente recebido referente a um relógio Piaget avaliado em 80.000 reais e dado de presente ao petista pelo ex-presidente da França Jacques Chirac, cumpre notar que o Sr. Lula, enquanto for Presidente, poderá usar o relógio, mas não poderá dispor, no Brasil nem no exterior”, escreveu o subprocurador-geral do MP junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado.

Com o entendimento, ele quis deixar registrado, em outras palavras, que “pau que dá em Chico dá em Francisco”.