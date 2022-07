Para ministros do STF, políticos vão barrar golpismo bolsonarista

Os novos ataques de Jair Bolsonaro ao STF neste domingo, durante o lançamento da candidatura presidencial, não surpreenderam os ministros da Corte.

Magistrados ouvidos pelo Radar dizem que a escalada autoritária do presidente, que convocou atos para 7 de Setembro e conclamou seus apoiadores a “darem a vida pela liberdade”, já está precificada. Na avaliação desses ministros, a retórica de Bolsonaro se enquadra no “discurso eleitoral” que mira sua base mais fiel do eleitorado e não deve mudar a rotina do tribunal.

Nas últimas semanas, diferentes ministros do STF passaram a manter conversas com o universo político para criar uma espécie de cordão sanitário contra radicais golpistas nessas eleições. São esses políticos, na avaliação dos ministros do STF, que irão abandonar Bolsonaro e evitar uma tentativa de golpe, caso o presidente decida mesmo apostar no caos durante a eleição.