Para ministros do STF, acampamento bolsonarista deve ser desmontado no DF

As cenas de vandalismo registradas na capital do país nesta segunda-feira surpreenderam ministros do STF, que imaginavam contar com um esquema de segurança eficiente na capital federal.

Magistrados ouvidos pelo Radar entre a noite de segunda e a manhã desta terça avaliam que a Secretaria de Segurança do DF falhou no trabalho de inteligência ao não antecipar a organização dos ataques.

“A polícia falhou nesse trabalho de inteligência. Era de se esperar que esses apoiadores do presidente tentassem alguma coisa. Isso estava sendo dito há dias em Brasília”, diz um ministro.

O Supremo ainda irá avaliar a situação, já que o assunto envolve uma tentativa de evitar que a transição democrática ocorra com a posse de Lula em janeiro. Uma das avaliações na Corte é de que já passou da hora de as forças de segurança desmobilizarem o amplo acampamento bolsonarista formado na capital federal, no QG do Exército.

“O GDF poderia desmobilizar essa gente. Até por questões sanitárias. Da nossa parte, o Supremo vai tratar desses assuntos na esfera dos atos antidemocráticos. Há incentivadores disso tudo dentro do próprio governo Bolsonaro”, diz um ministro ao Radar.