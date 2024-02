Para ministros de Lula, Lira fez discurso de campanha no Congresso

É ponto pacífico para ministros próximos a Lula: a relação do governo com Arthur Lira, que já não é boa, vai piorar bastante ao longo do ano. O motivo é a disputa pelo comando da Câmara Baixa do Legislativo.

Lira tem mais um ano de mandato como chefe da Câmara, mas precisa manter relevância nos próximos dois anos de mandato seguintes para buscar novos voos na política. Daí a necessidade, segundo essa avaliação de auxiliares de Lula, de fazer o sucessor no comando da Casa, seguindo caminho semelhante ao adotado por Davi Alcolumbre, no Senado, onde Rodrigo Pacheco assumiu a cadeira e preservou o protagonismo do aliado em outras frentes.

Lira já tem seus candidatos a sucessor e atua, segundo ministros do governo, para preservar os pilares que sustentam sua influência no plenário. A capacidade de prover. Daí o “discurso de campanha” feito nesta segunda, marcado por recados duros ao Planalto sobre “o respeito aos acordos firmados e o cumprimento à palavra empenhada”.

Lira não falou para o Planalto nesta segunda. No gabinete de Lula e de Rui Costa, as queixas e cobranças do chefe da Câmara já são conhecidas. Ele discursou para os deputados e futuros eleitores do novo presidente da Casa. “Mostrou que manda”, diz, orgulhoso e satisfeito, um aliado do alagoano.

Para explicar esse poder de Lira na atualidade é preciso voltar no tempo. Em outros governos, os líderes partidários recolhiam as demandas dos deputados nas bancadas e levavam ao gabinete presidencial no Planalto.

Continua após a publicidade

O Parlamento tinha vários despachantes, a negociação era fragmentada e a bola estava com o Planalto, que administrava verbas e cargos com poder praticamente absoluto. Cada partido — quem se lembra do mensalão? — tinha seu acordo e seu preço para assegurar a governabilidade entregando, no final, os votos em plenário.

Na Câmara atual — fortalecida de forma inédita por Jair Bolsonaro, que entregou os rumos do governo aos deputados por meio do orçamento secreto –, com dinheiro garantido a partir das emendas, saiu de moda a negociação dos líderes diretamente com o Planalto. Mais fácil empoderar Lira e deixar que ele fale grosso com o Executivo.

Um deputado sozinho pode até tomar chá de cadeira no Planalto, quando for pedir alguma coisa. O jogo muda quando todos estão reunidos e organizados por um só líder. Com tudo isso bem entendido e organizado, o modelo ficou simples.

Essa realidade está tão consolidada, que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, nem tentou disfarçar a impotência política do governo na entrevista ao Globo. “Se tivéssemos maioria no Congresso, teríamos conseguido evitar esse crescimento exorbitante (das emendas). Infelizmente, não temos uma correlação de forças para isso. Precisamos que a sociedade nos ajude, para não deixar o Legislativo avançar desse jeito numa situação que não é de sua responsabilidade”, disse Gleisi.