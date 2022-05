Para Mantega, Bolsonaro privatizou BNDES, BB e Caixa: ‘só visam lucro’

Ex-ministro da Fazenda nos governos do PT, Guido Mantega decidiu analisar nesta semana a gestão do governo de Jair Bolsonaro sobre os bancos públicos.

Para o petista, investigado e preso na Lava-Jato, o BNDES foi “privatizado” por Bolsonaro. Ele lembra que o banco chegou a emprestar 230 bilhões de reais durante o governo de Dilma Rousseff e sua política de campeões nacionais enquanto a gestão atual “está emprestando 50, 60 bilhões de reais, ou seja, uma cifra irrelevante”.

“O BNDES está fora de ação. Você imagina que, em 2014, ele emprestou 230 bilhões de reais para pequenas, médias e grandes empresas. E, hoje em dia, ele está emprestando 50 bilhões, 60 bilhões de reais, ou seja, uma cifra irrelevante. Ele foi imobilizado, ele foi privatizado sem que fosse vendido”, disse o ex-ministro ao PT.

Ao analisar a gestão do Banco do Brasil e da Caixa sob Bolsonaro, Mantega, veja só, diz que as duas instituições hoje “só visam lucro”: “O Banco do Brasil só visa lucro, cobra taxas de juros tão elevadas quanto as dos bancos privados, a Caixa Econômica a mesma coisa. Então, eles privatizaram a gestão desses bancos.”