Para comemorar 200 anos, Senado restaura móveis de sede no Rio

Móveis que foram originalmente do Plenário do Senado no Palácio Monroe, no Rio de Janeiro, entre 1925 e 1960, estão passando por uma restauração completa por conta da comemoração dos 200 anos da Casa Legislativa.

Após a demolição do palácio, em 1976, o mobiliário foi enviado a Brasília e passou a integrar o Museu do Senado na capital, em frente ao maior auditório da Casa, ficando conhecido pelo apelido de “Plenarinho”.

Gestor do Núcleo de Preservação de Acervos Físicos do Senado, Ricardo Grosse explica que o mobiliário recebe manutenção rotineira, com visitas para avaliar a limpeza e as condições gerais dos móveis, mas agora passa por restauração mais detalhada, com três restauradores dedicados integralmente ao trabalho.

“Fizemos alguns enxertos, quando necessário, e toda a peça está sendo lixada, polida e encerada. Tudo é feito com equipamentos e materiais específicos. O feltro da parte de dentro das bancadas precisou ser trocado, mas, em todo o resto, a gente procura respeitar ao máximo a originalidade do móvel”, explica.

Como parte das comemorações pelo bicentenário, o Senado também vai remodelar a exposição “Palácio Monroe: um Legado de Democracia”, para relembrar a antiga sede, com a curadoria do museológo Mateus Menezes.