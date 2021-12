Para colegas, Rosa Weber aprendeu uma lição no episódio das emendas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A ministra Rosa Weber travou outro dia, com uma decisão monocrática, a execução das emendas do relator do Orçamento.

O bizarro sigilo em torno dos repasses de dinheiro público a prefeituras foi a justificativa para a canetada da ministra.

Alguns colegas de Corte de Rosa, no entanto, consideram que a medida contribuiu para o desgaste da Corte, já que a própria Rosa Weber voltou atrás dias depois, acolhendo um despiste dos presidentes da Câmara e do Senado, que prometeram ajustar os dados em até… seis meses.

“Algumas decisões precisam ser refletidas, para que não inviabilizem questões importantes como o instrumento legítimo das emendas no Parlamento. Era possível tratar de outra forma a questão”, avalia um ministro ouvido pelo Radar.