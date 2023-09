Pará avança no combate ao desmatamento na Amazônia

Dados do Inpe mostram que os alertas de desmatamento na Amazônia, monitorados a partir do Sistema de Detecção de Desmatamentos em Tempo Real, caíram 66% em agosto, uma diminuição de 1.101 quilômetros quadrados.

No comparativo com o mesmo período de 2022, o Pará de Helder Barbalho respondeu por quase metade da redução dos alertas de desmatamento. Foram 472 quilômetros quadrados a menos de destruição, o que equivalem a 42,87% do total.

Barbalho comemorou o resultado, nesta terça, durante o evento que celebrou o Dia da Amazônia. “O resultado é fruto de um trabalho de fortalecimento da fiscalização e as políticas de otimização das áreas plantadas no estado e da transição para a bioeconomia. Reflete o apoio do governo Lula na preservação das áreas federais e no esforço realizado pelas Força Estadual de Combate ao Desmatamento”, diz o governador.

Ele assinou o decreto que oficializa a 28ª Unidade de Conservação Estadual com a criação da Estação Ecológica Mamuru, com 126.000 hectares entre os municípios de Aveiro e Juruti, na região oeste paraense, divisa com o Amazonas.

