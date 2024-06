Para autoridades de SP, Lula “passou pano” para Enel na Itália

No último sábado, Lula se reuniu com o CEO da Enel, Flavio Cattaneo, e o diretor de relações externas da Enel, Nicolò Mardegan, na Itália. O encontro pegou mal nos bastidores do governo de São Paulo e da prefeitura paulistana.

Quem acompanha de perto o assunto, tanto no Palácio dos Bandeirantes quanto no Viaduto do Chá, afirma que a percepção é de que Lula “passou pano” para os sucessivos apagões em áreas de concessão da empresa italiana.

Em janeiro, o prefeito Ricardo Nunes chegou a acionar o TCU para pedir o fim do contrato da Enel na capital paulista.