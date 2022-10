Para a campanha de Lula, TSE fracassou no combate a fake news nas eleições

Atualizado em 13 out 2022, 17h04 - Publicado em 16 out 2022, 12h01

A campanha de Lula avalia que o TSE já perdeu a batalha contra as fake news na eleição. A desinformação nesta campanha é tão grande, que eleitores sofrem no interior do país com o medo de que o petista vá acabar com a divisão de banheiros entre homens e mulheres e implementar uma regra de banheiros unissex.

Por mais absurda que venha a ser a mentira, ela tem colado no eleitorado. O TSE, por sua vez, na avaliação dos petistas, tem demorado a proibir a propagação de mentiras e, quando faz, não tem conseguido garantir que sua decisão seja cumprida.

Para aliados de Lula, é máquina de fake news bolsonarista tem método e estrutura. “Não houve uma ação da Polícia Federal ou do tribunal contra essas milícias. Nada de operação para prender essa gente e encontrar os centros de disparo dessas fake news”, diz um aliado de Lula.

Em tempo, a campanha de Lula reclama, mas também tem espalhado mentiras nas redes contra Bolsonaro. Aliados dizem que é preciso seguir os métodos do adversário para não perder a eleição. Há quem questione essa tática.