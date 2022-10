Para 72%, vacina contra doença infecciosa deve ser obrigatória, diz Ipsos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 18 out 2022, 11h47 - Publicado em 18 out 2022, 15h30

Sete em cada dez brasileiros (72%) acreditam que a vacinação contra doenças infecciosas deve ser obrigatória no país, mostra a pesquisa Monitor Global dos Serviços de Saúde, feita pela Ipsos.

O índice está acima da média global, que é de 59%. Os Emirados Árabes Unidos, empatado com a Indonésia, com 78%, lideram a pesquisa. Curiosamente, México, Argentina, Peru, Colômbia e Chile aparecem todos com mais de 70% de concordância à vacinação obrigatória, mostrando a força da crença nas vacinas na região.

Por outro lado, em Portugal, apenas 38% dos entrevistados acreditam que a vacinação contra doenças infecciosas deveria ser obrigatória. O resultado coloca os portugueses na última colocação do ranking, entre 34 países participantes – atrás inclusive de outros países com fortes movimentos anti-vax como Estados Unidos (43%) e Alemanha (52%).

Apesar de expressivos, os números do Brasil vêm apresentando queda ano após ano. Em 2021, 77% dos entrevistados eram a favor da vacinação obrigatória; Em 2020, 78% responderam positivamente e, em 2018, 75%.