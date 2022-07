Para 61%, pacote social bilionário do governo não influencia o voto

O Instituto FSB perguntou aos 2.000 eleitores ouvidos na nova rodada eleitoral divulgada nesta segunda se o bilionário pacote de medidas sociais aprovado pelo governo de Jair Bolsonaro influenciaria na decisão de voto para presidente em outubro.

Para 50%, o conjunto de benefícios (ampliação do Auxílio Brasil de 400 reais para 600 reais, o vale gás de 120 reais e o vale diesel de 1.000 reais para caminhoneiros) não influencia em “nada” no voto para presidente e 11% dizem que influencia “pouco” — o que configura uma margem de 61% dos que não se deixarão levar por esses fatores para escolher o próximo chefe do Planalto. Para 19% dos eleitores, as medidas influenciam “muito” a decisão de voto. Outros 18% responderam que influenciam “mais ou menos”. 2% não responderam.

A pesquisa ouviu eleitores entre os dias 22 e 24 de julho e a margem de erro é de dois pontos.