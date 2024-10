Para 59% dos brasileiros, queimadas tiveram objetivo de tumultuar o país

O Instituto DataSenado divulgou uma pesquisa, nesta segunda, sobre as queimadas que tomaram conta de diferentes estados brasileiros nas últimas semanas. A pesquisa escutou por telefone 1.220 cidadãos de 16 anos ou mais de todo o Brasil, com margem de erro média de 1,7 ponto percentual.

Segundo o levantamento, 59% dos entrevistados disseram acreditar que os incêndios florestais foram provocados principalmente por ações criminosas para promover desordem no país.

O levantamento foi solicitado pela presidente da Comissão de Meio Ambiente, senadora Leila Barros (PDT-DF).

Para a chefe do Serviço de Pesquisa e Análise do DataSenado, Isabela de Souza Lima Campos, responsável pela análise dos dados coletados, a correlação feita pelos entrevistados entre as queimadas e o propósito de causar tumulto pode ser fruto da conscientização ambiental, da mobilização de grupos sociais e do consumo de notícias.

Continua após a publicidade

“A percepção de que os incêndios são resultado de ações criminosas pode ter diversas influências. Primeiramente, a cobertura midiática de incêndios em áreas florestais, especialmente em contextos de desmatamento e conflitos agrários, pode contribuir para essa visão. Além disso, a crescente conscientização sobre questões ambientais e a mobilização de grupos sociais podem fazer com que as pessoas associem os incêndios a intenções deliberadas de desordem”, disse Isabela à Agência Senado.

A pesquisa escutou por telefone 1.220 cidadãos de 16 anos ou mais de todo o Brasil, com margem de erro média de 1,7 ponto percentual.

Fonte: Agência Senado