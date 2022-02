Para 53% dos brasileiros, Bolsonaro atrapalhou vacinação, diz pesquisa

A pesquisa CNT sobre o cenário político e socioeconômico do país divulgada nesta segunda mostra que mais da metade dos brasileiros desaprova a atuação do presidente Jair Bolsonaro em relação à vacinação.

Para 53,7% dos entrevistados, Bolsonaro prejudicou a campanha de imunização contra a Covid-19, contra 28,5% dos que acham que o presidente “não favoreceu e nem prejudicou”. Aqueles que acreditam que Bolsonaro favoreceu a vacinação são 14,8%.

Foram realizadas 2002 entrevistas entre os dias 16 e 19 de fevereiro e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.

O levantamento mostrou, ainda que o ex-presidente Lula (PT) mantém a liderança da corrida presidencial com 42,2%, quase o mesmo percentual do levantamento anterior, de dezembro de 2021 (42,8%). Para Bolsonaro, no entanto, a diferença caiu: o presidente, que tinha 25,6% no final do ano passado, agora possui 28%. Com isso, a diferença entre ambos recuou de 17,2 pontos percentuais para 14,2.