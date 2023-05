Papa recebe o chefe da OAB no Vaticano

O Papa Francisco recebeu, nesta semana, o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, no Vaticano.

O encontro durou cerca de 10 minutos. A conversa foi sobre amenidades.

O Papa revelou que seu avô era advogado e, a pedido de Simonetti, concedeu uma benção aos mais de 1,3 milhão de advogados brasileiros – um número que surpreendeu o pontífice por ser muito alto.

Simonetti está em Roma para um curso realizado pela OAB em parceria com a Universidade de Roma.

Ele pediu a audiência com o Papa por intermédio da CNBB, entidade que mantém uma parceria de longa data com a OAB.

Ricardo Lewandowski e o futuro presidente do STF, Roberto Barroso, que estão na Itália para o mesmo curso, foram visitar o Vaticano no mesmo dia e se uniram ao grupo de Simonetti no momento do encontro papal.

