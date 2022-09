Papa Francisco recebe camisas da seleção brasileira do presidente da CBF

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, aproveitou um encontro com o papa Francisco no Vaticano, nesta sexta, para entregar duas camisas da seleção brasileira (uma amarela e outra azul) ao pontífice argentino, que é fã declarado de futebol. O brasileiro, por sua vez, recebeu a “Declaração do Esporte para Todos”, documento que incentiva a integração da sociedade por meio do esporte.

Rodrigues está no país para participar da Cúpula Internacional do Esporte, uma iniciativa do Vaticano. No evento, o papa destacou o papel esporte na transformação humana e chamou a atenção para a necessidade da união de clubes, atletas e torcedores por um mundo melhor.

O chefe da Confederação Brasileira de Futebol ressaltou a importância de fazer do esporte um movimento de inclusão e disse que “estamos em uma cruzada contra o racismo, a violência e todo tipo de discriminação, para que o futebol seja instrumento de uma cultura de paz na sociedade”.