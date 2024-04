Pandemia impulsionou passe livre no transporte, mostra pesquisa

Uma pesquisa produzida pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos revela que a pandemia de Covid-19 foi um grande motor do passe livre no país.

Segundo o levantamento, 124 cidades brasileiras contam com a chamada tarifa zero no transporte público de passageiros. Desse total, 72% implementaram esse tipo de serviço no curso da emergência sanitária.

O levantamento completo será divulgado pela instituição ainda neste mês e trará um raio-x revelando o aumento na quantidade de passageiros onde o sistema foi adotado.