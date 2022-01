Pandemia aumenta procura por técnicos de TI, diz pesquisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A pandemia aumentou a quantidade de pessoas em serviço remoto e isso fez crescer a demanda nas grades empresas por profissionais das áreas de tecnologia da informação. Com seus funcionários em casa, as corporações tiveram que aumentar suas equipes de resposta a problemas com computadores, sistemas e equipamentos em geral.

Um levantamento da empresa de suporte FindUP com 250 empresas brasileiras revelou que a quantidade de chamados de manutenção aumentou em 142% no ano passado em relação a 2020. Os setores que mais demandaram profissionais foram o bancário (54,21%), o do varejo (17,87%) e o de tecnologia (17,56%).