Palanque de Ciro Gomes no DF terá medalhista olímpica

Medalhista olímpica no vôlei feminino, a senadora Leila Barros (PDT-DF) será oficializada pré-candidata a governadora do Distrito Federal nesta segunda, às 16h, em ato na sede nacional do PDT, com as presenças do pré-candidato à presidência Ciro Gomes e do presidente nacional do partido, Carlos Lupi, além de lideranças políticas do DF.