País terá congresso internacional de prevenção à lavagem de dinheiro

Brasília sediará, entre os dias 10 e 19 deste mês, o maior congresso sobre prevenção à lavagem de dinheiro da América Latina. As inscrições são gratuitas e o evento ocorrerá no formato híbrido. O encontro reunirá especialistas do Brasil e do mundo no tema. O ex-juiz Sergio Moro é esperado para a abertura.

O chamado Congresso Internacional de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD-FTP) terá palestras, por exemplo, sobre criptomoedas, crimes ambientais, comércio ilegal de armas, sanções internacionais e até jornalismo investigativo.

Haverá ainda palestra de Marcus Pleyer, presidente do chamado Gafi, o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo, que é uma organização intergovernamental que tem como função promover políticas para o combate desses crimes.