Painel de Vik Muniz sobre o 8 de janeiro será exposto no Congresso

O artista plástico Vik Muniz vai entregar ao Senado, nesta quarta, uma obra construída por ele com restos do ataque golpista de 8 de janeiro. A arte ficará exposta permanentemente no Salão Azul da Casa, uma das áreas mais atacadas pelos bolsonaristas que clamavam pelo fim da democracia.

Intitulado 8 de janeiro de 2023, o painel fotográfico registra uma imagem reconstruída do Palácio do Congresso Nacional a partir de vidro despedaçado, cartuchos de balas e restos de carpete azul coletados após a invasão ao Senado em 2023.

Segundo a Agência Senado, o evento de descerramento de placa e de entrega do painel, que marca a reconstrução do Senado após a depredação causada por vândalos, contará com a presença do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, além de Vik Muniz. O artista doou a obra à Casa.

“O material foi transportado de Brasília ao Rio de Janeiro (onde fica o ateliê do artista) por um caminhão. Cerca de 4 toneladas de destroços foram disponibilizados para Vik e sua equipe, que começaram a trabalhar na peça em maio do ano passado. De acordo com o artista, a ideia foi elaborar uma espécie de mosaico com os restos do ataque do 8 de janeiro para reconstruir a imagem de um dos principais cartões postais de Brasília: o Palácio do Congresso Nacional”, diz o Senado.

“Quando o objeto, o material, já vem impregnado de significado, esse material tem a tendência de fazer com que a imagem fique mais empoderada. Nesse caso de trabalhar com o material do 8 de janeiro, acredito que não haja um brasileiro que não tenha visto o que aconteceu em Brasília naquele dia. Quando penso em Brasília, penso naquelas nuvens que parece que você pode pegar com as mãos, aquelas construções futuristas que Niemeyer imaginou. Eu optei por uma imagem que fosse alguma coisa pacífica, familiar, conciliatória. Que as pessoas pudessem ver aquele cartão postal novamente”, disse Vik à Agência Senado.